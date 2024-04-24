Подростка задержали после нападения с ножом в школе Уэльса
Девочку-подростка задержали по подозрению в покушении на убийство после того, как она напала на людей с ножом в средней школе в Уэльсе.
- Gettyimages.ru
Об этом пишет Sky News.
Уточняется, что в больнице с ножевыми ранениями находятся двое учителей и одна из учениц школы.
Ранее сообщалось, что в немецком городе Майсен четыре украинские девочки похитили и пытали ровесницу.
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