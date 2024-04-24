Подростка задержали после нападения с ножом в школе Уэльса

Девочку-подростка задержали по подозрению в покушении на убийство после того, как она напала на людей с ножом в средней школе в Уэльсе.

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Об этом пишет Sky News. Уточняется, что в больнице с ножевыми ранениями находятся двое учителей и одна из учениц школы. Ранее сообщалось, что в немецком городе Майсен четыре украинские девочки похитили и пытали ровесницу.