Bild: в немецком Майсене четыре украинские девочки похитили и пытали ровесницу

В немецком городе Майсен четыре украинские девочки похитили и пытали ровесницу, пишет газета Bild.

Отмечается, что четыре девочки в возрасте от 12 до 17 лет избили 13-летнюю девочку в заброшенном доме и сняли процесс на телефон.

Ранее полиция итальянского Милана арестовала 16-летнего гражданина Украины по обвинению в нападении на мигрантов.