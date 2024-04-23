Bild: в немецком Майсене четыре украинские девочки похитили и пытали ровесницу
В немецком городе Майсен четыре украинские девочки похитили и пытали ровесницу, пишет газета Bild.
- AP
Отмечается, что четыре девочки в возрасте от 12 до 17 лет избили 13-летнюю девочку в заброшенном доме и сняли процесс на телефон.
Ранее полиция итальянского Милана арестовала 16-летнего гражданина Украины по обвинению в нападении на мигрантов.
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