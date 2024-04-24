Байден поручил Блинкену выделить помощь Украине на $145 млн

Президент США Джо Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену выделить помощь Украине на сумму до $145 млн.

Об этом говорится в меморандуме, который опубликовал Белый дом.

«Настоящим я делегирую госсекретарю полномочия... определить важность для интересов безопасности США выделения до $145 млн помощи Украине», — говорится в документе.

24 апреля президент Джо Байден подписал закон о помощи Украине и другим союзникам США. Он назвал это «хорошим днём для Америки, Европы и мира во всём мире». По словам главы Белого дома, США начнут военные поставки на Украину в ближайшие часы.

Почти сразу Пентагон выпустил заявление о том, что на Украину направят пакет военной помощи на $1 млрд, он включает боеприпасы для систем противовоздушной обороны, для РСЗО HIMARS, а также БМП Bradley.