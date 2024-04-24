Посол России: США сделали выбор в пользу войны и поддержали фашизм на Украине

Власти США решением о новых поставках оружия Киеву сделали выбор в пользу войны и поддержали фашизм, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Америка сделала выбор в пользу войны. Встала на сторону зла и поддержала фашизм. Ради своего жадного и ненасытного ВПК администрация приносит в жертву жизни простых людей. Своим решением местные политики фактически ставят крест на судьбе целого государства, которое используется как таран против России», — сказал дипломат.

Американская помощь не спасёт Владимира Зеленского, а новое оружие будет уничтожено, подчеркнул Антонов, слова которого приводит ТАСС.

24 апреля президент Джо Байден подписал закон о помощи Украине и другим союзникам США. Он назвал это «хорошим днём для Америки, Европы и мира во всём мире». По словам главы Белого дома, США начнут военные поставки на Украину в ближайшие часы.

Почти сразу Пентагон выпустил заявление о том, что на Украину направят пакет военной помощи на $1 млрд, он включает боеприпасы для систем противовоздушной обороны, для РСЗО HIMARS, а также БМП Bradley.