Лукашенко: ШОС и БРИКС — вызов идеологии глобальной унификации
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Об этом пишет ТАСС.
По его словам, набирает вес ШОС, в то время как БРИКС — уже другая география, другой масштаб влияния на мировую повестку.
Лукашенко отметил, что Шанхайская организация сотрудничества — это разговор на равных и все, кто устал от гегемонии США, включая страны Латинской Америки, Глобального Юга, смотрят на эту структуру с уважением.
Российский президент Владимир Путин ранее заявил, что на Западе одержимы идеей продавить свои интересы.
Замглавы МИД России Александр Грушко назвал НАТО инструментом американской гегемонии.