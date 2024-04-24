Лукашенко: ШОС и БРИКС — вызов идеологии глобальной унификации

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что ШОС и БРИКС бросают вызов идеологии глобальной унификации.

Об этом пишет ТАСС.

По его словам, набирает вес ШОС, в то время как БРИКС — уже другая география, другой масштаб влияния на мировую повестку.

Лукашенко отметил, что Шанхайская организация сотрудничества — это разговор на равных и все, кто устал от гегемонии США, включая страны Латинской Америки, Глобального Юга, смотрят на эту структуру с уважением.

Российский президент Владимир Путин ранее заявил, что на Западе одержимы идеей продавить свои интересы.

Замглавы МИД России Александр Грушко назвал НАТО инструментом американской гегемонии.