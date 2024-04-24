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Лукашенко: ШОС и БРИКС — вызов идеологии глобальной унификации

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Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что ШОС и БРИКС бросают вызов идеологии глобальной унификации.
Лукашенко: ШОС и БРИКС — вызов идеологии глобальной унификации
  • AP
  • © Alexander NEMENOV

Об этом пишет ТАСС.

По его словам, набирает вес ШОС, в то время как БРИКС — уже другая география, другой масштаб влияния на мировую повестку.

Лукашенко отметил, что Шанхайская организация сотрудничества — это разговор на равных и все, кто устал от гегемонии США, включая страны Латинской Америки, Глобального Юга, смотрят на эту структуру с уважением.

Российский президент Владимир Путин ранее заявил, что на Западе одержимы идеей продавить свои интересы.

Замглавы МИД России Александр Грушко назвал НАТО инструментом американской гегемонии.

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