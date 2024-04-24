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Генсек ОДКБ: Запад размещает разведывательную инфраструктуру в своих посольствах

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Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов заявил, что западные страны размещают разведывательную инфраструктуру в своих посольствах.
Генсек ОДКБ: Запад размещает разведывательную инфраструктуру в своих посольствах
  • РИА Новости

Соответствующее заявление он сделал во время выступления на пленарном заседании XII международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

«В качестве острой проблемы можно рассматривать размещение разведывательной инфраструктуры стран Запада, зачастую включённой в инфраструктуру дипломатических миссий», — цитирует его ТАСС.

Он подчеркнул, что, как правило, западные государства с помощью этой инфраструктуры занимаются созданием и распространением деструктивного контента в странах пребывания.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад балансирует на грани прямого военного столкновения ядерных держав в свете поддержки Украины.

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