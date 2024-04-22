Лавров: Запад балансирует на грани военного столкновения ядерных держав

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад балансирует на грани прямого военного столкновения ядерных держав в свете поддержки Украины.

Соответствующее заявление он сделал в видеообращении к участникам Московской конференции по нераспространению.

«При этом западники опасно балансируют на грани прямого военного столкновения ядерных держав, что чревато катастрофическими последствиями», — цитирует его РИА Новости.

Он подчеркнул, что особое беспокойство вызывает то, что именно «тройка» западных ядерных государств являются ключевыми спонсорами киевских властей.

Ранее американский журналист Такер Карлсон высказал мнение, что Джо Байден сейчас втягивает США в войны с Россией и на Ближнем Востоке, а мир приблизился к ядерному конфликту.