RT в Telegram
Подпишись

Лавров: Запад балансирует на грани военного столкновения ядерных держав

Короткая ссылка
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад балансирует на грани прямого военного столкновения ядерных держав в свете поддержки Украины.
Лавров: Запад балансирует на грани военного столкновения ядерных держав
  • РИА Новости

Соответствующее заявление он сделал в видеообращении к участникам Московской конференции по нераспространению.

«При этом западники опасно балансируют на грани прямого военного столкновения ядерных держав, что чревато катастрофическими последствиями», — цитирует его РИА Новости.

Он подчеркнул, что особое беспокойство вызывает то, что именно «тройка» западных ядерных государств являются ключевыми спонсорами киевских властей.

Ранее американский журналист Такер Карлсон высказал мнение, что Джо Байден сейчас втягивает США в войны с Россией и на Ближнем Востоке, а мир приблизился к ядерному конфликту.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить