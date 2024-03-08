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Карлсон: Байден втягивает США в войны, мир близок к ядерному конфликту

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Президент Джо Байден сейчас втягивает США в войны с Россией и на Ближнем Востоке, а мир приблизился к ядерному конфликту, считает американский журналист Такер Карлсон, комментировавший обращение главы Белого дома к конгрессу с ежегодным посланием «О положении страны».
Карлсон: Байден втягивает США в войны, мир близок к ядерному конфликту
  • AP
  • © Andrew Harnik

«Почему они требуют этого? Почему война с Россией — это самое важное?» — сказал журналист.

Он предложил посмотреть «на цифры и на карту», чтобы понять, что Россия — не главный враг Америки.

«Есть другие кандидаты. Может быть, это потому, что Россия — крупнейшая христианская страна в мире? Может быть», — добавил Карлсон.

Журналист выразил опасение из-за того, что никто не знает, куда движется ситуация, и это «безрассудно и суицидально».

Американский президент во время выступления утверждал, что США не ищут конфликта с Китаем и якобы наилучшим образом подготовлены к тому, чтобы выиграть в конкуренции с КНР в XXI веке. Он также предупредил, что США без колебаний примут новые меры по защите своих военных и гражданских лиц на Ближнем Востоке в связи с возможной угрозой от хуситов.

Касаясь темы Украины, Байден заявил, что американцы «не отступят и не прогнутся» в восточноевропейском конфликте.

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