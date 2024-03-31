WP: конгрессмен Уолберг призвал нанести ядерный удар по сектору Газа

Член палаты представителей США Тим Уолберг предложил нанести ядерный удар по сектору Газа.

Об этом пишет газета The Washington Post.

«Член конгресса от республиканской партии, судя по всему, предложил сбросить ядерное оружие на сектор Газа», — пишет издание.

Ранее американский журналист Такер Карлсон высказал мнение, что Джо Байден сейчас втягивает США в войны с Россией и на Ближнем Востоке, а мир приблизился к ядерному конфликту.

Протестующие пацифисты прервали речь Байдена на предвыборном мероприятии в Нью-Йорке.