WP: конгрессмен Уолберг призвал нанести ядерный удар по сектору Газа
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Об этом пишет газета The Washington Post.
«Член конгресса от республиканской партии, судя по всему, предложил сбросить ядерное оружие на сектор Газа», — пишет издание.
Ранее американский журналист Такер Карлсон высказал мнение, что Джо Байден сейчас втягивает США в войны с Россией и на Ближнем Востоке, а мир приблизился к ядерному конфликту.
Протестующие пацифисты прервали речь Байдена на предвыборном мероприятии в Нью-Йорке.