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WP: конгрессмен Уолберг призвал нанести ядерный удар по сектору Газа

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Член палаты представителей США Тим Уолберг предложил нанести ядерный удар по сектору Газа.
WP: конгрессмен Уолберг призвал нанести ядерный удар по сектору Газа
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет газета The Washington Post.

«Член конгресса от республиканской партии, судя по всему, предложил сбросить ядерное оружие на сектор Газа», — пишет издание.

Ранее американский журналист Такер Карлсон высказал мнение, что Джо Байден сейчас втягивает США в войны с Россией и на Ближнем Востоке, а мир приблизился к ядерному конфликту.

Протестующие пацифисты прервали речь Байдена на предвыборном мероприятии в Нью-Йорке.

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