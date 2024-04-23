Пайетт: США продолжат вводить санкции против российского энергосектора
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Об этом сообщил замминистра энергетики США Джеффри Пайетт.
«Мы... продолжим вводить санкции в отношении широкого круга компаний, задействованных в развитии ключевых проектов в сфере энергетики», — цитирует его РИА Новости.
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что власти Соединённых Штатов рассматривают возможность введения санкций в отношении ряда китайских банков, которые Китай использует в торговле с Россией.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия и Китай имеют необходимый потенциал для преодоления трудностей при сотрудничестве в сфере экономики.