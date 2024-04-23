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Пайетт: США продолжат вводить санкции против российского энергосектора

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Власти Соединённых Штатов продолжат вводить санкции против российского энергетического сектора.
Пайетт: США продолжат вводить санкции против российского энергосектора
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил замминистра энергетики США Джеффри Пайетт.

«Мы... продолжим вводить санкции в отношении широкого круга компаний, задействованных в развитии ключевых проектов в сфере энергетики», — цитирует его РИА Новости.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что власти Соединённых Штатов рассматривают возможность введения санкций в отношении ряда китайских банков, которые Китай использует в торговле с Россией.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия и Китай имеют необходимый потенциал для преодоления трудностей при сотрудничестве в сфере экономики.

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