МИД: Лавров и спецпредставитель президента Бразилии обсудили кризис на Украине
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.
«В ходе беседы… проведён заинтересованный и доверительный обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, включая тематику взаимодействия в ООН и БРИКС. Особое внимание уделено проблематике украинского кризиса», — указывается в публикации.
Ранее Лавров заявил, что Россия «разбирается» с Украиной, поскольку Киев является источником угрозы для Москвы.