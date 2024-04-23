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МИД: Лавров и спецпредставитель президента Бразилии обсудили кризис на Украине

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Проблематика кризиса на Украине стала одной из тем состоявшейся 23 апреля в Москве встречи главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова со специальным помощником президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморимом.
МИД: Лавров и спецпредставитель президента Бразилии обсудили кризис на Украине
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

«В ходе беседы… проведён заинтересованный и доверительный обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, включая тематику взаимодействия в ООН и БРИКС. Особое внимание уделено проблематике украинского кризиса», — указывается в публикации.

Ранее Лавров заявил, что Россия «разбирается» с Украиной, поскольку Киев является источником угрозы для Москвы.

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