МИД: Лавров и спецпредставитель президента Бразилии обсудили кризис на Украине

Проблематика кризиса на Украине стала одной из тем состоявшейся 23 апреля в Москве встречи главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова со специальным помощником президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморимом.

РИА Новости

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства. «В ходе беседы… проведён заинтересованный и доверительный обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, включая тематику взаимодействия в ООН и БРИКС. Особое внимание уделено проблематике украинского кризиса», — указывается в публикации. Ранее Лавров заявил, что Россия «разбирается» с Украиной, поскольку Киев является источником угрозы для Москвы.