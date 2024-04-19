Лавров: мы «разбираемся» с Украиной потому, что нам создаётся угроза
Россия «разбирается» с Украиной, потому что со стороны Киева создаётся угроза в адрес Москвы. Об этом заявил в интервью радиостанциям Sputnik, «Говорит Москва» и «Комсомольская правда» министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
- РИА Новости
«Мы-то с Украиной разбираемся ровно потому, что нам создаётся угроза», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.
Лавров также подчеркнул, что России нет никакого смысла нападать на страны Европы.
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