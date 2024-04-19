Лавров: мы «разбираемся» с Украиной потому, что нам создаётся угроза

Россия «разбирается» с Украиной, потому что со стороны Киева создаётся угроза в адрес Москвы. Об этом заявил в интервью радиостанциям Sputnik, «Говорит Москва» и «Комсомольская правда» министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

РИА Новости

«Мы-то с Украиной разбираемся ровно потому, что нам создаётся угроза», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства. Лавров также подчеркнул, что России нет никакого смысла нападать на страны Европы.