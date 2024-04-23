Матвиенко: США будут требовать от Европы выделять как можно больше средств Киеву
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Об этом политик сказала в интервью генеральному директору международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселёву.
«Сейчас они Европу вообще поставят на колени, будут требовать, чтобы они как можно больше давали средств на это безумное противостояние с их стороны», — заявила она.
Матвиенко добавила, что Россия готова к развитию любых сценариев. Она подчеркнула, что у Москвы заготовлен план действий и на план А, и на план Б.
Ранее Матвиенко выразила уверенность, что Европа превратилась в полного вассала Соединённых Штатов.