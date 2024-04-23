Матвиенко: США будут требовать от Европы выделять как можно больше средств Киеву

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко выразила уверенность, что Соединённые Штаты после выделения нового пакета помощи Украине будут требовать от стран Европы выделять как можно больше средств киевскому режиму.

Об этом политик сказала в интервью генеральному директору международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселёву.

«Сейчас они Европу вообще поставят на колени, будут требовать, чтобы они как можно больше давали средств на это безумное противостояние с их стороны», — заявила она.

Матвиенко добавила, что Россия готова к развитию любых сценариев. Она подчеркнула, что у Москвы заготовлен план действий и на план А, и на план Б.

Ранее Матвиенко выразила уверенность, что Европа превратилась в полного вассала Соединённых Штатов.