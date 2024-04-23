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Матвиенко: США будут требовать от Европы выделять как можно больше средств Киеву

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Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко выразила уверенность, что Соединённые Штаты после выделения нового пакета помощи Украине будут требовать от стран Европы выделять как можно больше средств киевскому режиму.
Матвиенко: США будут требовать от Европы выделять как можно больше средств Киеву
  • AP

Об этом политик сказала в интервью генеральному директору международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселёву.

«Сейчас они Европу вообще поставят на колени, будут требовать, чтобы они как можно больше давали средств на это безумное противостояние с их стороны», — заявила она.

Матвиенко добавила, что Россия готова к развитию любых сценариев. Она подчеркнула, что у Москвы заготовлен план действий и на план А, и на план Б.

Ранее Матвиенко выразила уверенность, что Европа превратилась в полного вассала Соединённых Штатов.

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