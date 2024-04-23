Матвиенко заявила, что Европа превратилась в вассала США

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко выразила уверенность, что Европа превратилась в полного вассала Соединённых Штатов.

Такое мнение политик высказала в интервью генеральному директору международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселёву.

«Американцы просто положили Европу. Положили. И экономически, и политически. И Европа стала полным вассалом», — сказала Матвиенко.

Она добавила, что европейские страны и ранее были сильно зависимы от Вашингтона в сфере безопасности, а сейчас они просто «раздавлены» американцами.

Ранее вице-канцлер ФРГ и министр экономики Роберт Хабек заявил, что странам ЕС следует больше вкладывать в свою обороноспособность и не рассчитывать, что США всегда будут делать это за них.