Матвиенко: изъятие активов России разрушит мировую экономику

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что возможное изъятие активов России разрушит мировую экономику.

Об этом пишет РИА Новости.

«Это, в принципе, будет беспрецедентный в мировой истории шаг, который просто разрушит мировую экономику», — отметила она.

Матвиенко добавила, что изъятие российских активов — незаконный, нелегитимный шаг и в Европе все это понимают.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что законопроект США об изъятии российских активов станет предметом судебных разбирательств.

Американский журналист Такер Карлсон отметил, что Вашингтон хочет принять законопроект о конфискации замороженных российских активов для их передачи Киеву, потому что так правящему классу США будет легче «воровать» деньги.