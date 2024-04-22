Дуда: решение на тему размещения ядерного оружия в Польше ещё не принято
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«Никаких решений в этой материи не принято», — цитирует польского лидера РИА Новости.
При этом Дуда подчеркнул, что переговоры на тему размещения ядерного оружия сейчас ведутся.
Ранее Дуда заявил о готовности разместить на польской территории ядерное оружие США.
По его словам, это необходимо для укрепления безопасности восточного фланга НАТО.
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв в беседе с RT назвал «абсолютно безответственным» заявление Дуды о готовности разместить на польской территории американское ядерное оружие.