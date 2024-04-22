RT в Telegram
Подпишись

Сенатор Цеков назвал неправовым решение США о конфискации российских активов

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT назвал принятие в США законопроекта о конфискации активов России «исключительно неправовым» решением.

Сенатор отметил, что решение о конфискации российских активов «исключительно неправовое».

«Это ещё один серьёзный шаг для подрыва монополии американского доллара. Их решение, если оно будет выполнено, запустит серьёзный процесс для дезинтеграции всей финансовой системы, всех экономических отношений. Таким решением (США. — RT) подорвут доверие к себе. И мало кто будет хранить деньги и вообще иметь дело с ними», — считает Цеков.

Собеседник RT также отметил, что ответные действия со стороны России «будут не менее болезненными», чем те решения, которые приняли США.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что законопроект США об изъятии российских активов станет предметом судебных разбирательств.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить