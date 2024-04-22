Сенатор Цеков назвал неправовым решение США о конфискации российских активов

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT назвал принятие в США законопроекта о конфискации активов России «исключительно неправовым» решением.

Сенатор отметил, что решение о конфискации российских активов «исключительно неправовое».

«Это ещё один серьёзный шаг для подрыва монополии американского доллара. Их решение, если оно будет выполнено, запустит серьёзный процесс для дезинтеграции всей финансовой системы, всех экономических отношений. Таким решением (США. — RT) подорвут доверие к себе. И мало кто будет хранить деньги и вообще иметь дело с ними», — считает Цеков.

Собеседник RT также отметил, что ответные действия со стороны России «будут не менее болезненными», чем те решения, которые приняли США.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что законопроект США об изъятии российских активов станет предметом судебных разбирательств.