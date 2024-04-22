Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что поддержание дискуссии в мире вокруг «формулы Зеленского» было нужно Вашингтону для отвлечения внимания от нового транша в поддержку террористической деятельности Киева.

По её словам, разговоры со стороны США, их политологов, со стороны тех, кого они рекрутировали на международной площадке в поддержку так называемой формулы Зеленского, — это нужно было для отвлечения внимания от очередного транша на поддержку террористической деятельности «преступников на Банковой».

Ранее сообщалось, что голосование по законопроектам о помощи союзникам, в том числе Украине, а также по конфискации российских активов пройдёт в сенате США во вторник, 23 апреля.

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что США решением о помощи Украине окончательно похоронили её экономику.

Американский миллиардер Дэвид Сакс отметил, что выделение Киеву почти $61 млрд не спасёт Украину от краха.