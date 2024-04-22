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Захарова: обсуждением «формулы Зеленского» США отвлекали внимание от нового транша

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что поддержание дискуссии в мире вокруг «формулы Зеленского» было нужно Вашингтону для отвлечения внимания от нового транша в поддержку террористической деятельности Киева.
Захарова: обсуждением «формулы Зеленского» США отвлекали внимание от нового транша
  • РИА Новости

По её словам, разговоры со стороны США, их политологов, со стороны тех, кого они рекрутировали на международной площадке в поддержку так называемой формулы Зеленского, — это нужно было для отвлечения внимания от очередного транша на поддержку террористической деятельности «преступников на Банковой».

Ранее сообщалось, что голосование по законопроектам о помощи союзникам, в том числе Украине, а также по конфискации российских активов пройдёт в сенате США во вторник, 23 апреля.

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что США решением о помощи Украине окончательно похоронили её экономику.

Американский миллиардер Дэвид Сакс отметил, что выделение Киеву почти $61 млрд не спасёт Украину от краха.

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