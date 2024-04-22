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Исполнительный секретарь ОДВЗЯИ Флойд встретился с замглавы МИД Рябковым

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Исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд встретился с заместителем главы МИД России Сергеем Рябковым на полях Московской конференции по нераспространению.
Исполнительный секретарь ОДВЗЯИ Флойд встретился с замглавы МИД Рябковым
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

Как сказано в материале, Рябков подчеркнул, что российская сторона продолжает поддерживать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в качестве государства, подписавшего его.

1 марта президент России Владимир Путин заявил об отсутствии у российской стороны планов размещения ядерного оружия в космосе.

19 апреля главы МИД G7 по итогам встречи на острове Капри выразили обеспокоенность отзывом Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

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