Исполнительный секретарь ОДВЗЯИ Флойд встретился с замглавы МИД Рябковым
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
Как сказано в материале, Рябков подчеркнул, что российская сторона продолжает поддерживать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в качестве государства, подписавшего его.
1 марта президент России Владимир Путин заявил об отсутствии у российской стороны планов размещения ядерного оружия в космосе.
19 апреля главы МИД G7 по итогам встречи на острове Капри выразили обеспокоенность отзывом Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.