Исполнительный секретарь ОДВЗЯИ Флойд встретился с замглавы МИД Рябковым

Исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд встретился с заместителем главы МИД России Сергеем Рябковым на полях Московской конференции по нераспространению.

Об этом пишет РИА Новости.

Как сказано в материале, Рябков подчеркнул, что российская сторона продолжает поддерживать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в качестве государства, подписавшего его.

1 марта президент России Владимир Путин заявил об отсутствии у российской стороны планов размещения ядерного оружия в космосе.

19 апреля главы МИД G7 по итогам встречи на острове Капри выразили обеспокоенность отзывом Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.