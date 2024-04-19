Главы МИД G7 обеспокоены отзывом Россией ратификации ОДВЗЯИ

Главы МИД G7 по итогам встречи на острове Капри выразили обеспокоенность отзывом Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на коммюнике G7.

Главы внешнеполитических ведомств также призвали Кремль продолжать соблюдать мораторий на ядерные испытания.

Кроме того, страны G7 заявили о намерении содействовать усилению ПВО Украины.