RT в Telegram
Подпишись

Главы МИД G7 обеспокоены отзывом Россией ратификации ОДВЗЯИ

Короткая ссылка
Главы МИД G7 по итогам встречи на острове Капри выразили обеспокоенность отзывом Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на коммюнике G7.

Главы внешнеполитических ведомств также призвали Кремль продолжать соблюдать мораторий на ядерные испытания.

Кроме того, страны G7 заявили о намерении содействовать усилению ПВО Украины.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить