Володин: США пошли на неправовое решение, совершив кражу российских активов

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин прокомментировал решение Вашингтона конфисковать активы России.

«Вашингтон пошёл на откровенно неправовое решение, совершив кражу», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам Володина, данный шаг подорвёт доверие к Соединённым Штатам других государств, бизнеса и частных инвесторов и нанесёт непоправимый ущерб международному праву.

Он добавил, что у российской стороны есть все основания принять симметричные решения по зарубежным активам.

Из $280 млрд российских средств, заблокированных по всему миру, только $5—6 млрд находятся в Соединённых Штатах, большая часть активов (€210 млрд) заморожена в ЕС, отметил председатель Госдумы.

Он также заявил, что в Вашингтоне перестали верить в победу киевского режима, поэтому готовы давать средства только в кредит, который Киеву придётся возвращать, либо не свои, когда речь идёт о передаче активов России украинской стороне.

Ранее пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия ответит на решение США конфисковать российские активы.

Как писало издание The Washington Post, власти стран Европы отвергают возможность конфискации замороженных российских активов, поскольку этот шаг может нарушить международное право, подорвать доверие инвесторов к евро и вызвать ответные меры со стороны Москвы.