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РИА Новости: россияне в Турции не сталкиваются с отказами в открытии счетов

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Гражданам России не отказывают в открытии банковских счетов в госбанках Турции, сообщил РИА Новости источник в одном из банков.

«Такой, как вы заявили, массовой ситуации (с отказами открывать банковский счёт. — RT), по крайней мере в Анкаре, нет. Мы готовы открыть банковские счета гражданам России», — заявил собеседник агентства.

Он уточнил, что для открытия банковского счёта достаточно иметь документ о праве на работу на территории Турции, вид на жительство и в ряде случаев наличие депозита.

Ранее российский посол в Анкаре Алексей Ерхов заявил, что ситуация, сложившаяся вокруг платёжных переводов из России в Турцию, в настоящий момент остаётся напряжённой.

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