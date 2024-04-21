Столтенберг заявил, что США ещё не опоздали с военной помощью Киеву
- AP
Так он прокомментировал одобрение американской палатой представителей новой военной помощи киевскому режиму.
«Ещё не слишком поздно, но задержка привела к реальным последствиям, у России на протяжении месяцев гораздо больше боеприпасов», — цитирует его ТАСС.
По его словам, у ВСУ недостаток артиллерийских снарядов в соотношении один к пяти и даже один к десяти в зависимости от участка линии фронта.
Ранее палата представителей США приняла ряд законопроектов, направленных на выделение помощи Израилю, Украине и Тайваню.