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Столтенберг заявил, что США ещё не опоздали с военной помощью Киеву

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью американскому телеканалу MSNBC заявил, что США и Североатлантический альянс «ещё не опоздали» с новыми поставками оружия Украине.
Столтенберг заявил, что США ещё не опоздали с военной помощью Киеву
  • AP

Так он прокомментировал одобрение американской палатой представителей новой военной помощи киевскому режиму.

«Ещё не слишком поздно, но задержка привела к реальным последствиям, у России на протяжении месяцев гораздо больше боеприпасов», — цитирует его ТАСС.

По его словам, у ВСУ недостаток артиллерийских снарядов в соотношении один к пяти и даже один к десяти в зависимости от участка линии фронта. 

Ранее палата представителей США приняла ряд законопроектов, направленных на выделение помощи Израилю, Украине и Тайваню.

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