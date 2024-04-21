NYT: Трамп смягчил позицию в вопросе поддержки Украины

Бывший президент США Дональд Трамп, который вновь баллотируется на пост главы Соединённых Штатов, смягчил позицию в вопросе поддержки Украины.

Как пишут обозреватели издания The New York Times Джонатан Вейсман и Майкл Голд, он, по их мнению, перестал столь негативно, как раньше, относиться к идее предоставления американской помощи киевским властям.

«Господин Трамп... вообще-то снизил интенсивность сопротивления помощи Украине в последние несколько дней, в то время как блокада (законопроекта) начала прорываться», — говорится в материале.

По их словам, Трамп оказал поддержку спикеру палаты представителей США Майку Джонсону, промолчал в день голосования по законопроекту о помощи Киеву, а также отказался от давления на республиканцев по данному вопросу.

Ранее палата представителей США приняла ряд законопроектов, направленных на выделение помощи Израилю, Украине и Тайваню.