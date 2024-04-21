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STT: указатели на Санкт-Петербург не будут снимать на дорогах Финляндии

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Эксперт Управления дорожными путями Туомас Эстерман сообщил, что указатели на Петербург не будут снимать на дорогах Финляндии, несмотря на закрытие восточной границы.

Об этом сообщает STT.

Как передаёт РИА Новости, по его словам, финские власти не намерены их снимать или изменять дорожные знаки, так как не считают нужным тратить на это ресурсы.

Кроме того, граждане Финляндии знают о закрытии границы и остающиеся щиты пока не вызывали проблем у водителей, добавил Эстерман.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо обратился к Европейскому союзу с просьбой предоставить финским властям средства для помощи регионам, расположенным у закрытой границы с Россией.

19 апреля «Александровское общество» заявило, что премьер Финляндии Орпо во время посещения границы с Россией вместе с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен отказался общаться с русскоязычными жителями на тему открытия границы.

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