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Власти Финляндии попросили у ЕС денег для регионов у закрытой границы с Россией

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Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо обратился к Европейскому союзу с просьбой предоставить финским властям средства для помощи регионам, расположенным у закрытой границы с Россией.
Власти Финляндии попросили у ЕС денег для регионов у закрытой границы с Россией
  • AP
  • © Virginia Mayo

Финляндия ранее в одностороннем порядке закрыла границу с Россией.

«Восточная Финляндия экономически пострадала в результате действий России. Нам нужна поддержка Евросоюза», — цитирует Орпо РИА Новости.

Финский премьер высказал надежду, что ЕС окажет финансовую поддержку этой части страны.

Ранее стало известно, что в финских городах Хельсинки, Тампере и Лаппеенранта состоялись демонстрации с призывом открыть границу с Россией.

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