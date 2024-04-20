Власти Финляндии попросили у ЕС денег для регионов у закрытой границы с Россией
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Финляндия ранее в одностороннем порядке закрыла границу с Россией.
«Восточная Финляндия экономически пострадала в результате действий России. Нам нужна поддержка Евросоюза», — цитирует Орпо РИА Новости.
Финский премьер высказал надежду, что ЕС окажет финансовую поддержку этой части страны.
Ранее стало известно, что в финских городах Хельсинки, Тампере и Лаппеенранта состоялись демонстрации с призывом открыть границу с Россией.