Власти Финляндии попросили у ЕС денег для регионов у закрытой границы с Россией

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо обратился к Европейскому союзу с просьбой предоставить финским властям средства для помощи регионам, расположенным у закрытой границы с Россией.

AP

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Финляндия ранее в одностороннем порядке закрыла границу с Россией. «Восточная Финляндия экономически пострадала в результате действий России. Нам нужна поддержка Евросоюза», — цитирует Орпо РИА Новости. Финский премьер высказал надежду, что ЕС окажет финансовую поддержку этой части страны. Ранее стало известно, что в финских городах Хельсинки, Тампере и Лаппеенранта состоялись демонстрации с призывом открыть границу с Россией.