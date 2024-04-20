Медведев пожелал Соединённым Штатам гражданской войны

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев на фоне решения палаты представителей США одобрить закон о выделении денег Украине, Израилю и Тайваню пожелал Соединённым Штатам гражданской войны.

Как он отметил в своём Telegram-канале, никто не сомневался в том, что американская сторона «одобрит «помощь» банде неонацистов».

Данное решение Медведев назвал «голосованием радостных штатовских ублюдков: за продолжение гражданской войны разделённого народа нашей ранее единой страны». Также он отметил, что таким образом конгрессмены высказались за максимальное увеличение числа жертв вооружённого конфликта.

Зампред Совбеза добавил, что вопреки этому шагу американской стороны Россия всё равно победит.

«Но с учётом состоявшегося русофобского решения не могу со всей искренностью не пожелать США как можно быстрее самим погрузиться в новую гражданскую войну. Которая, надеюсь, будет кардинально отличаться от войны Севера и Юга в XIX веке и будет вестись с применением самолётов, танков, артиллерии, РСЗО, всех видов ракет и прочего оружия», — указал Медведев.

Ранее палата представителей США приняла ряд законопроектов, направленных на выделение помощи Израилю, Украине и Тайваню.