RT в Telegram
Подпишись

Потомок Наполеона Мюрат предупредил об опасности конфликта с Россией

Короткая ссылка
Последствия конфликта с Россией невозможно спрогнозировать в условиях существования ядерного оружия. Об этом заявил дальний внучатый племянник Наполеона Бонапарта Иоахим Мюрат.

В статье для журнала Revue Politique et Parlementaire он объявил о своём участии в выборах в Европарламент и сообщил об опасности скатывания Европы в войну с Россией. Мюрат добавил, что французская нация «ускоряет свой упадок» и рискует погрузиться «в войну с разрушительными и беспрецедентными последствиями».

«Сегодня мы идём по спирали, ведущей нас к открытому конфликту с Россией, последствия которого невозможно предвидеть в условиях существования ядерного оружия», — предупредил он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о существовании сведений, указывающих на присутствие на Украине военных инструкторов из Франции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить