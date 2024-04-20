Потомок Наполеона Мюрат предупредил об опасности конфликта с Россией

Последствия конфликта с Россией невозможно спрогнозировать в условиях существования ядерного оружия. Об этом заявил дальний внучатый племянник Наполеона Бонапарта Иоахим Мюрат.

В статье для журнала Revue Politique et Parlementaire он объявил о своём участии в выборах в Европарламент и сообщил об опасности скатывания Европы в войну с Россией. Мюрат добавил, что французская нация «ускоряет свой упадок» и рискует погрузиться «в войну с разрушительными и беспрецедентными последствиями».

«Сегодня мы идём по спирали, ведущей нас к открытому конфликту с Россией, последствия которого невозможно предвидеть в условиях существования ядерного оружия», — предупредил он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о существовании сведений, указывающих на присутствие на Украине военных инструкторов из Франции.