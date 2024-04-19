МИД: в случае конфискации российских активов Москва может принять ответные меры

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у российской стороны будет право на ответные меры в случае конфискации западными странами активов Москвы.

Дипломат подчеркнула, что заморозка активов и попытки их изъятия являются незаконными мерами, нарушающими важнейшие принципы и нормы международного права.

«В случае конфискации активов будем руководствоваться принципом взаимности в международных отношениях, предусматривающим неотъемлемое право на ответные меры», — сказала Захарова.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз в текущем году рассчитывает инвестировать в военную помощь ВСУ €2,5—3 млрд из доходов от замороженных российских активов.