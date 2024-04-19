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Медведев прокомментировал сообщения о подготовке покушения на Зеленского

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Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя сообщения о подготовке покушения на Владимира Зеленского, предположил, что на Западе приняли решение о ликвидации главы киевского режима.
Медведев прокомментировал сообщения о подготовке покушения на Зеленского
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

Медведев отметил, что у Зеленского после таких сообщений есть все основания «всполошиться не на шутку».

«Вполне вероятно, это может быть первым доказательством того, что на Западе приняли решение о его ликвидации», — заявил политик.

Ранее в Службе безопасности Украины заявили, что в Польше при содействии украинских спецслужб был задержан подозреваемый в подготовке покушения на Зеленского.

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