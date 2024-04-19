Медведев прокомментировал сообщения о подготовке покушения на Зеленского
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
Медведев отметил, что у Зеленского после таких сообщений есть все основания «всполошиться не на шутку».
«Вполне вероятно, это может быть первым доказательством того, что на Западе приняли решение о его ликвидации», — заявил политик.
Ранее в Службе безопасности Украины заявили, что в Польше при содействии украинских спецслужб был задержан подозреваемый в подготовке покушения на Зеленского.