Медведев прокомментировал сообщения о подготовке покушения на Зеленского

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя сообщения о подготовке покушения на Владимира Зеленского, предположил, что на Западе приняли решение о ликвидации главы киевского режима.

Об этом он написал в Telegram.

Медведев отметил, что у Зеленского после таких сообщений есть все основания «всполошиться не на шутку».

«Вполне вероятно, это может быть первым доказательством того, что на Западе приняли решение о его ликвидации», — заявил политик.

Ранее в Службе безопасности Украины заявили, что в Польше при содействии украинских спецслужб был задержан подозреваемый в подготовке покушения на Зеленского.