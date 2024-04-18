СБУ: в Польше задержан подозреваемый в подготовке покушения на Зеленского
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Об этом ведомство написало в Telegram.
«Разоблачён агент, предлагавший… покушение на Владимира Зеленского», — говорится в заявлении.
Как утверждает СБУ, фигурант передавал информацию о безопасности аэропорта Жешув-Ясёнка в Польше, что якобы должно было помочь осуществить покушение на Зеленского во время его визита в страну.
Владимир Зеленский ранее рассказал журналистам, что пережил «пять или шесть» покушений. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал цирком с конями заявления Зеленского, что на него было совершено несколько покушений.