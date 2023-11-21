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Медведев назвал цирком с конями слова Зеленского о покушениях

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал цирком с конями заявления Владимира Зеленского, что на него были совершены покушения. Российский высокопоставленный чиновник подчеркнул, что мысли «иногда материальны».
Медведев назвал цирком с конями слова Зеленского о покушениях
  • РИА Новости

Свой пост в Telegram Медведев начал с фразы: «Господи, какое же убожество это бандеровское чучело».

«Бородатое недоразумение в зелёном, отвечая на вопрос британского таблоида The Sun о количестве неких «покушений», хрипловатым голоском, мотая своей нелепой головкой, пробормотало: «Not less… five-six», — написал он.

По оценкам Медведева, это даже для The Sun «выглядит как цирк с конями» и Зеленского «серьёзно там уже и не воспринимают».

Зампред Совбеза РФ отметил, что «дешёвая бравада навевает и одну вполне очевидную мысль»:

«При таких мощных «пророчествах» вряд ли у этого дурачка есть шансы дожить до старости. Мысли ведь иногда материальны».

Владимир Зеленский ранее рассказал журналистам, что пережил «пять или шесть» покушений.

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