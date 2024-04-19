В МАГАТЭ заявили, что ядерным объектам Ирана ущерб не нанесён
- Legion-Media
Об этом МАГАТЭ написало в социальной сети X (бывшая Twitter).
«МАГАТЭ может подтвердить, что ядерным объектам Ирана не нанесён ущерб», — говорится в заявлении.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, в свою очередь, призвал все стороны конфликта к сдержанности. Он подчеркнул, что ядерные объекты не должны быть целью в военных конфликтах.
Ранее телеканал ABC со ссылкой на американского чиновника сообщил, что Израиль нанёс ракетный удар по объекту в Иране.
Позже Fars со ссылкой на источники сообщил, что звук взрыва был слышен в городе Кехджаваристан провинции Исфахан в центре Ирана, который находится недалеко от аэропорта и 8-й базы ВВС армии страны.