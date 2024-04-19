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В МАГАТЭ заявили, что ядерным объектам Ирана ущерб не нанесён

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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) после появления информации об ответном ударе Израиля по территории Ирана заявило, что иранским ядерным объектам не нанесён ущерб.
В МАГАТЭ заявили, что ядерным объектам Ирана ущерб не нанесён
  • Legion-Media

Об этом МАГАТЭ написало в социальной сети X (бывшая Twitter).

«МАГАТЭ может подтвердить, что ядерным объектам Ирана не нанесён ущерб», — говорится в заявлении. 

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, в свою очередь, призвал все стороны конфликта к сдержанности. Он подчеркнул, что ядерные объекты не должны быть целью в военных конфликтах.

Ранее телеканал ABC со ссылкой на американского чиновника сообщил, что Израиль нанёс ракетный удар по объекту в Иране.

Позже Fars со ссылкой на источники сообщил, что звук взрыва был слышен в городе Кехджаваристан провинции Исфахан в центре Ирана, который находится недалеко от аэропорта и 8-й базы ВВС армии страны.

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