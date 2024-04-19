В МАГАТЭ заявили, что ядерным объектам Ирана ущерб не нанесён

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) после появления информации об ответном ударе Израиля по территории Ирана заявило, что иранским ядерным объектам не нанесён ущерб.

Об этом МАГАТЭ написало в социальной сети X (бывшая Twitter).

«МАГАТЭ может подтвердить, что ядерным объектам Ирана не нанесён ущерб», — говорится в заявлении.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, в свою очередь, призвал все стороны конфликта к сдержанности. Он подчеркнул, что ядерные объекты не должны быть целью в военных конфликтах.

Ранее телеканал ABC со ссылкой на американского чиновника сообщил, что Израиль нанёс ракетный удар по объекту в Иране.

Позже Fars со ссылкой на источники сообщил, что звук взрыва был слышен в городе Кехджаваристан провинции Исфахан в центре Ирана, который находится недалеко от аэропорта и 8-й базы ВВС армии страны.