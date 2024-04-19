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ABC: Израиль нанёс ракетный удар по объекту в Иране

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Израиль нанёс ракетный удар по объекту в Иране.

Об этом информирует телеканал ABC со ссылкой на американского чиновника.

Как передаёт РИА Новости, по данным армии ЦАХАЛ, Тегеран запустил более 300 боеприпасов и беспилотников, включая порядка 170 БПЛА, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет.

В Израиле уточнили, что лишь несколько ракет долетели до территории государства и причинили незначительный ущерб.

В свою очередь, глава генштаба Вооружённых сил Ирана Мохаммад Багери заявил, что Тегеран завершил операцию «Правдивое обещание» и не планирует продолжать её, но если Израиль предпримет меры, следующая иранская операция будет масштабнее.

Ранее замглавы МИД России Михаил Богданов на встрече с послом Израиля Симоной Гальперин сообщил о необходимости проявления максимальной сдержанности всеми сторонами конфликта на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

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