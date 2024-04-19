Краснов встретился с президентом Венесуэлы Мадуро
Краснов отметил, что отношения России и Венесуэлы имеют статус стратегического партнёрства.
Генпрокурор также выразил благодарность лидеру Венесуэлы за слова поддержки и соболезнования в связи с терактом, произошедшим в «Крокус Сити Холле».
«Он в очередной раз продемонстрировал необходимость объединения усилий по борьбе с международным терроризмом», — подчеркнул он.
Кроме того, Краснов поздравил Мадуро с наступающим праздником начала движения за независимость Венесуэлы.
«Он имеет особое значение для вашей страны, которая до сих продолжает бороться с неоколониальной политикой некоторых стран Запада. Для них применение двойных стандартов стало нормой», — сказал он.
Ранее Краснов заявил, что украинский след в деле о теракте в подмосковном «Крокусе» очевиден, организаторов этого преступления ждёт кара.
В Каракасе он также встретился с министром народной власти по внутренним делам, юстиции и миру Венесуэлы Ремихио Ичасо.