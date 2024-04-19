Краснов встретился с министром народной власти по внутренним делам Венесуэлы

Генеральный прокурор России Игорь Краснов в Каракасе встретился с министром народной власти по внутренним делам, юстиции и миру Венесуэлы Ремихио Ичасо.

По словам Краснова, подобный формат встречи демонстрирует направленность на всестороннее укрепление отношений России и Венесуэлы.

Генпрокурор отметил, что Венесуэла, как и Россия, ежедневно сталкивается с давлением и санкциями со стороны стран Запада, обусловленными бессилием перед государствами, не признающими «дутые амбиции и мнимое превосходство».

Краснов уточнил, что одной из причин начала спецоперации стала невозможность мириться с многочисленными преступлениями Киева против мирного населения Донбасса.

«При этом продолжаются попытки исказить реальное положение дел, выставить Россию агрессором, в том числе с использованием универсальных международных институтов», – сказал он.

Генпрокурор добавил, что последствием двойных стандартов в борьбе с преступностью является потрясший мировое сообщество теракт в «Крокус Сити Холле».

Ранее Краснов заявил, что украинский след в деле о теракте в подмосковном «Крокусе» очевиден, организаторов этого преступления ждёт кара.