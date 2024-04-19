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ХАМАС: вето США в СБ ООН подтверждает антипалестинскую позицию Вашингтона

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В движении ХАМАС заявили, что вето США, заблокировавшее в Совбезе ООН принятие резолюции о признании Палестины полноправным членом организации, подтверждает антипалестинскую позицию Вашингтона.

Об этом пишет ТАСС.

Как подчёркивает движение, использовав своё право вето в Совбезе ООН, США подтвердили свою позицию против палестинского народа, его права на самоопределение и создание собственного государства, а также полную поддержку «оккупационного (израильского) режима» и его действий, направленных на «ликвидацию палестинского дела».

Ранее Соединённые Штаты наложили вето на проект резолюции Совбеза ООН, рекомендовавшего Генассамблее принять Палестину в состав организации в качестве полноправного члена.

Президент Палестины Махмуд Аббас осудил Соединённые Штаты за наложение вето на заявку Палестины.

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