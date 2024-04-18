Госдеп: США не поддержат принятие Палестины в состав ООН
- Gettyimages.ru
Об этом, как пишет РИА Новости, заявил заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель.
«США проголосуют против по предложенной Советом Безопасности резолюции», — сказал он.
Ранее постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан также выступил против принятия Палестины в состав ООН.
Между тем постпред России Василий Небензя заявил, что Совет Безопасности ООН обязан здесь и сейчас поддержать принятие Палестины в состав организации в качестве полноценного члена.