RT: соратница Навального Любовь Соболь вступила в борьбу за статус лидера оппозиции

Как сообщил RT источник, близкий к руководству ФБК*, бывшая сотрудница Алексея Навального Любовь Соболь** намерена бороться за лидерство в среде либеральной оппозиции. С этой целью она активизировала публичную деятельность и регулярно появляется на оппозиционных медийных площадках. В самом ФБК, по словам источника, на активность Соболь смотрят с опасением. Собеседник редакции пояснил, что кураторы активистов не доверяют соратнице Навального, состояние которой нестабильно и потребовало прохождения курса лечения в психиатрической клинике.

По данным источника RT, принять психиатрическую помощь Любови Соболь предложили в самом ФБК после ряда скандальных высказываний. На таком фоне продолжение публичного позиционирования Соболь было сочтено кураторами организации неуместным, так как могло стать причиной существенных репутационных издержек, поясняет источник.

По его словам, в клинику Соболь легла после внутреннего конфликта с бывшими коллегами — Леонидом Волковым** и Владимиром Миловым**. В ходе лечения психический статус Соболь удалось стабилизировать, однако конфликт разрешить не удаётся из-за планов активистки занять место лидера российской зарубежной оппозиции.

По словам источника, в Вильнюсе, который превратился в основной производственный «хаб» ФБК, Соболь рассчитывает вместе с другим соратником Навального, Георгием Албуровым**, готовить протестные видеоролики для YouTube, в том числе для канала «Навальный LIVE», работа которого была ограничена после признания ФБК экстремистской организацией.

По данным источника RT, свои последние эфиры на YouTube Соболь ведёт именно из студии в Вильнюсе.

Как сообщал RT ранее, она участвовала в заговоре ряда высокопоставленных сотрудников ФБК с целью смещения Леонида Волкова с поста руководителя организации. Соболь уехала за границу в 2021 году.

RT рассказывал, что продакшн-команда «Навальный LIVE» ведёт эфиры из трёх студий — в Тбилиси, Берлине и Вильнюсе.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

** Физлица, признанные иностранными агентами в РФ.