Иран допустил пересмотр ядерной политики из-за действий Израиля
Как уточняет РИА Новости, несколько лет власти страны сообщали, что не намерены создавать ядерное оружие и развивают атомную энергетику в мирных целях.
«Угроза со стороны Израиля ядерным объектам Ирана позволяет пересмотреть и отклониться Ирану от заявленной им ядерной доктрины и политики», — сказал командующий КСИР.
Ранее в Белом доме заявили, что США вскоре введут новые санкции в отношении Ирана после его воздушной атаки против Израиля.
При этом сообщалось, что президент США Джо Байден не хочет войны с Ираном и углубления конфликта на Ближнем Востоке.