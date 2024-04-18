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Иран допустил пересмотр ядерной политики из-за действий Израиля

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Иран может пересмотреть и уклониться от своей ядерной политики, заявил командующий подразделениями КСИР по обеспечению безопасности иранских ядерных объектов.

Как уточняет РИА Новости, несколько лет власти страны сообщали, что не намерены создавать ядерное оружие и развивают атомную энергетику в мирных целях.

«Угроза со стороны Израиля ядерным объектам Ирана позволяет пересмотреть и отклониться Ирану от заявленной им ядерной доктрины и политики», — сказал командующий КСИР.

Ранее в Белом доме заявили, что США вскоре введут новые санкции в отношении Ирана после его воздушной атаки против Израиля.

При этом сообщалось, что президент США Джо Байден не хочет войны с Ираном и углубления конфликта на Ближнем Востоке.

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