Иран допустил пересмотр ядерной политики из-за действий Израиля

Иран может пересмотреть и уклониться от своей ядерной политики, заявил командующий подразделениями КСИР по обеспечению безопасности иранских ядерных объектов.

Как уточняет РИА Новости, несколько лет власти страны сообщали, что не намерены создавать ядерное оружие и развивают атомную энергетику в мирных целях.

«Угроза со стороны Израиля ядерным объектам Ирана позволяет пересмотреть и отклониться Ирану от заявленной им ядерной доктрины и политики», — сказал командующий КСИР.

Ранее в Белом доме заявили, что США вскоре введут новые санкции в отношении Ирана после его воздушной атаки против Израиля.

При этом сообщалось, что президент США Джо Байден не хочет войны с Ираном и углубления конфликта на Ближнем Востоке.