Белый дом: Байден не хочет углубления конфликта на Ближнем Востоке

Президент США Джо Байден не хочет войны с Ираном и углубления конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Президент не хочет этого видеть, он говорил об этом раньше. Он не хочет видеть войны с Ираном, не хочет видеть расширения или углубления конфликта», — цитирует его ТАСС.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш провёл переговоры с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном и призвал в разговоре к деэскалации ситуации с Израилем.