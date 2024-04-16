Белый дом: Байден не хочет углубления конфликта на Ближнем Востоке
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Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«Президент не хочет этого видеть, он говорил об этом раньше. Он не хочет видеть войны с Ираном, не хочет видеть расширения или углубления конфликта», — цитирует его ТАСС.
Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш провёл переговоры с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном и призвал в разговоре к деэскалации ситуации с Израилем.