Белый дом: США вскоре введут новые санкции против Ирана за удар по Израилю

Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США в ближайшие дни введут новые санкции против Ирана после его воздушной атаки против Израиля.

Об этом информирует РИА Новости.

По словам Салливана, санкции будут введены в том числе против ракетной и беспилотной программы Ирана, а также структур, оказывающих поддержку КСИР и Минобороны страны.

Также в Белом доме отметили, что США рассчитывают на введение собственных санкций против Ирана американскими союзниками и партнёрами.

Ранее профессор политологии и международных отношений алжирского университета Ум-эль-Буаги Аммар Сига заявил, что Израиль пытается втянуть США в конфронтацию с Ираном.

При этом сообщалось, что президент США Джо Байден не хочет войны с Ираном и углубления конфликта на Ближнем Востоке.