Белый дом: США вскоре введут новые санкции против Ирана за удар по Израилю
Об этом информирует РИА Новости.
По словам Салливана, санкции будут введены в том числе против ракетной и беспилотной программы Ирана, а также структур, оказывающих поддержку КСИР и Минобороны страны.
Также в Белом доме отметили, что США рассчитывают на введение собственных санкций против Ирана американскими союзниками и партнёрами.
Ранее профессор политологии и международных отношений алжирского университета Ум-эль-Буаги Аммар Сига заявил, что Израиль пытается втянуть США в конфронтацию с Ираном.
При этом сообщалось, что президент США Джо Байден не хочет войны с Ираном и углубления конфликта на Ближнем Востоке.