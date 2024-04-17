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Алжирский политолог Сига: Израиль пытается втянуть США в конфронтацию с Ираном

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Израильское правительство пытается втянуть США в конфронтацию с Ираном, чтобы продлить кризис на Ближнем Востоке и остаться у власти.

Такое мнение выразил профессор политологии и международных отношений алжирского университета Ум-эль-Буаги Аммар Сига.

«Всё это для того, чтобы правительство Нетаньяху выиграло больше времени (оставаясь у власти. — RT)», — цитирует его РИА Новости.

При этом, как отмечается, американская администрация во главе с президентом США Джо Байденом «полностью осознаёт масштабы и последствия участия в войне с Ираном».

Ранее в Белом доме заявили, что Байден не хочет углубления конфликта на Ближнем Востоке.

Кроме того, США уведомили Израиль, что в случае удара по Ирану он будет действовать в одиночку.

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