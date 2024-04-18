Tagesschau: Шольц не добился успеха на переговорах по Украине в Китае
Об этом информирует Tagesschau.
«Переговоры по Украине и Ближнему Востоку не увенчались особыми успехами. Для Шольца к концу его поездки Китай остаётся влиятельным, но трудным партнёром по переговорам», — говорится в публикации.
Ранее Си Цзиньпин принял в Пекине Шольца.
Также Шольц попросил Си Цзиньпина повлиять на Россию в связи с конфликтом на Украине.
При этом Си Цзиньпин подчеркнул, что для мира на Украине не нужно преследовать собственные интересы.