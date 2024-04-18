RT в Telegram
Подпишись

Tagesschau: Шольц не добился успеха на переговорах по Украине в Китае

Короткая ссылка
Переговоры канцлера ФРГ Олафа Шольца с председателем КНР Си Цзиньпином не увенчались особыми успехами, немецкий лидер не смог убедить Пекин принять участие в конференции в Швейцарии.

Об этом информирует Tagesschau.

«Переговоры по Украине и Ближнему Востоку не увенчались особыми успехами. Для Шольца к концу его поездки Китай остаётся влиятельным, но трудным партнёром по переговорам», — говорится в публикации.

Ранее Си Цзиньпин принял в Пекине Шольца.

Также Шольц попросил Си Цзиньпина повлиять на Россию в связи с конфликтом на Украине.

При этом Си Цзиньпин подчеркнул, что для мира на Украине не нужно преследовать собственные интересы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить