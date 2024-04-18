Эксперт Латтр: к пилотированию F-16 для ВСУ могут привлечь ЧВК из США и Канады
Такое мнение выразил французский эксперт в сфере авиации, бывший пилот Сириль де Латтр.
По его словам, в мире существуют две частные военные компании: канадская Top Aces и американская Draken International, у которых есть подготовленные пилоты для F-16.
«В худшем случае эти две частные военные компании могут заключить контракт на эксплуатацию этих самолётов на Украине», — цитирует де Латтра РИА Новости.
Ранее сообщалось, как в Румынии будут обучать украинских лётчиков на F-16.