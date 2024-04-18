NYT: в США были возмущены, что Израиль не проконсультировался перед ударом по Дамаску
Об этом пишет The New York Times.
Отмечается, что несмотря на то, что США публично выразили поддержку еврейскому государству, в частном порядке американские чиновники «выразили возмущение» тем, что Израиль предпринял такие агрессивные действия против Ирана, не посоветовавшись с Вашингтоном.
Ранее в Белом доме заявили, что США вскоре введут новые санкции против Ирана за удар по Израилю.
Также профессор политологии и международных отношений алжирского университета Ум-эль-Буаги Аммар Сига выразил мнение, что Израиль пытается втянуть США в конфронтацию с Ираном.