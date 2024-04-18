Спикер Джонсон: Трамп сможет стать посредником по Украине
С таким заявлением в эфире телекомпании CNN выступил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон.
«Считаю, что президент Трамп достаточно силён, сможет ступить на мировую арену и стать посредником для достижения мирной договорённости по Украине, если Россия всё ещё будет наступать на том этапе», — цитирует его ТАСС.
Ранее Трамп заявил, что республиканцы рассматривают возобновление помощи Киеву только в виде кредита.
Позже Трамп сообщил о дискуссии в конгрессе по поводу кредита Украине.