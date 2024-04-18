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Спикер Джонсон: Трамп сможет стать посредником по Украине

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Нынешний лидер Республиканской партии США Дональд Трамп сможет в случае победы на предстоящих президентских выборах стать посредником для урегулирования вокруг Украины.

С таким заявлением в эфире телекомпании CNN выступил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон.

«Считаю, что президент Трамп достаточно силён, сможет ступить на мировую арену и стать посредником для достижения мирной договорённости по Украине, если Россия всё ещё будет наступать на том этапе», — цитирует его ТАСС.

Ранее Трамп заявил, что республиканцы рассматривают возобновление помощи Киеву только в виде кредита.

Позже Трамп сообщил о дискуссии в конгрессе по поводу кредита Украине.

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