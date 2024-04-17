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Львова-Белова: Киев создал мифологию о якобы вывезенных в Россию детях

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Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова заявила, что украинские власти создали «мифологическую систему» в отношении несовершеннолетних, которых якобы «депортировали» в Россию.
Львова-Белова: Киев создал мифологию о якобы вывезенных в Россию детях
  • Gettyimages.ru
  • © Justin Paget

Так она прокомментировала информацию об обнаружении в Германии более 160 украинских детей, считавшихся вывезенными в Россию.

«Мы давно обращаем внимание мировой общественности на то, что Украина создала мифологическую систему в отношении детей, которые были якобы «депортированы» в Россию», — написала детский омбудсмен в Telegram.

Ранее Львова-Белова заявила, что украинские спецслужбы вербуют подростков для вовлечения их в преступную деятельность на территории России, в частности для совершения диверсий и шпионажа.

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