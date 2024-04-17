Львова-Белова: Киев создал мифологию о якобы вывезенных в Россию детях

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова заявила, что украинские власти создали «мифологическую систему» в отношении несовершеннолетних, которых якобы «депортировали» в Россию.

Так она прокомментировала информацию об обнаружении в Германии более 160 украинских детей, считавшихся вывезенными в Россию.

«Мы давно обращаем внимание мировой общественности на то, что Украина создала мифологическую систему в отношении детей, которые были якобы «депортированы» в Россию», — написала детский омбудсмен в Telegram.

Ранее Львова-Белова заявила, что украинские спецслужбы вербуют подростков для вовлечения их в преступную деятельность на территории России, в частности для совершения диверсий и шпионажа.