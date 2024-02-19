Омбудсмен заявила о вербовке украинскими спецслужбами подростков в России

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова заявила, что украинские спецслужбы вербуют подростков для вовлечения их в преступную деятельность на территории России, в частности для совершения диверсий и шпионажа.

Об этом она заявила сегодня на заседании парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима.

«Киевский режим преследует детей звонками, сообщениями, чтобы, воспользовавшись их доверчивостью, нанести вред. Например, размещают в интернете объявления о быстром заработке, с помощью которых ищут исполнителей опасных деяний, таких как поджоги военкоматов, отделений полиции, релейных шкафов и других важных объектов», — сказала детский омбудсмен.

При этом, по её словам, украинские спецслужбы используют для этого обман и подлог, присылая поддельные документы работников правоохранительных органов.

Львова-Белова также рассказала, что на территории Севастополя была выявлена система вербовки школьников через социальные сети с целью шпионажа.

«Детям предлагали деньги, манипулировали для получения информации. Установлен факт передачи сведений о расположении военных объектов украинской стороне несовершеннолетними 2008 и 2009 года рождения», — сообщила она.

Детский омбудсмен отметила, что зафиксированы случаи звонков детям с целью якобы проверки исправности газовой плиты, несовершеннолетних просят включить конфорки, что может привести к взрыву.

«Есть данные, что Украина через интернет вовлекает детей в игры, которые могут привести к смертельному исходу», — добавила она.

Ранее Львова-Белова рассказала о преследовании приёмных семей со стороны Украины.