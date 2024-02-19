Детский омбудсмен рассказала о преследовании приёмных семей со стороны Украины

Украинские власти и спецслужбы преследуют российские приёмные семьи, взявшие на воспитание детей, эвакуированных из зоны боевых действий, об этом заявила уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

Соответствующее заявление она сделала, выступая на заседании парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима.

«Украина преследует приёмные семьи, которые в 2022 году взяли под опеку ребят из ДНР и ЛНР», — сказала Львова-Белова.

По её словам, на Украине создают проекты по поиску таких детей.

«Приёмным семьям угрожают в социальных сетях, по телефону, выкладывают в открытый доступ клеветническую информацию, персональные данные, шантажируют, запугивают детей, проживающих в таких семьях, вплоть до того, что организовывают похищение ребёнка», — сообщила детский омбудсмен.

Она напомнила, что вице-премьер Украины Ирина Верещук в социальных сетях угрожала приёмным семьям, говоря, что им «рано или поздно придётся отвечать», и привела личные данные россиян, которые приняли детей.

Львова-Белова отметила, что её сотрудники продолжают работу по воссоединению семей.

«В этой работе нам помогает государство Катар, Международный комитет Красного Креста, Ватикан в лице кардинала Матео Зуппи, наше Министерство иностранных дел, погранслужба Российской Федерации, погранкомитет Белоруссии», — отметила детский омбудсмен.

Она добавила, что обращения к ней поступают и от родителей, проживающих в России, пытающихся воссоединиться с детьми, находящимися на украинской территории.

«Мы пять детей привезли в Россию и воссоединили с их семьями», — отметила Львова-Белова.

Она также уточнила, что аппарату детского омбудсмена удалось воссоединить 48 детей, ещё 11 детей сейчас находятся в процессе передачи родителям на Украину, и это не считая детей, приехавших осенью 2022 года в детские оздоровительные лагеря и переданных родителям.

Детский омбудсмен подчеркнула, что Украина и страны Запада продолжают распространять недостоверную информацию о якобы тысячах вывезенных в Россию детей с территории Украины, назвав это «фейком».

Ранее в Париже прошла акция в память о детях, погибших в Донбассе в результате украинских обстрелов.